Сильные дожди и грозы. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 24 июня

Погода в Алтайском крае
Ночью температура в регионе составит от +6 до +11 градусов. Днем столбик термометра покажет от +17 до +22 градусов.
Ночью по югу местами кратковременные дожди и грозы. В дневное время пройдут кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди.
Ночью ветер северный, от 3 до 8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем ветер северный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Барнауле
В ночное время температура составит от +8 до +10 градусов. Днем — от +19 до +21 градусов.
В краевой столице преимущественно без осадков. Ночью ветер северный, от 3 до 8 м/с, а днем — от 5 до 10 м/с.