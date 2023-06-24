Сильные дожди и грозы. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 24 июня

Синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди и грозы в Алтайском крае.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура в регионе составит от +6 до +11 градусов. Днем столбик термометра покажет от +17 до +22 градусов.

Ночью по югу местами кратковременные дожди и грозы. В дневное время пройдут кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди.

Ночью ветер северный, от 3 до 8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем ветер северный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

В ночное время температура составит от +8 до +10 градусов. Днем — от +19 до +21 градусов.

В краевой столице преимущественно без осадков. Ночью ветер северный, от 3 до 8 м/с, а днем — от 5 до 10 м/с.