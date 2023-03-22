Прохладно и ветрено. Какая погода будет в Алтайском крае 22 марта

Погода в Алтайском крае 22 марта
Температура ночью до -15. Днем — немного теплее, до -5.
Ветер восточный, 2−8 м/с.
Весна, листья распускаются.
Анна Зайкова
Погода в Барнауле 22 марта
Днем максимальная температура составит до -1 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер восточный, 2−8 м/с.
По народным приметам, если ветер 22 марта теплый — это к дождливому лету.
Если в этот день прогремел первый гром — год будет неурожайным.
Прилет скворцов — к ранней весне. А прилет жаворонков или чириканье воробьев — к стабильному потеплению.