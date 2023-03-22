Прохладно и ветрено. Какая погода будет в Алтайском крае 22 марта

О погоде в Алтайском крае и Барнауле 22 марта рассказали в meteo22.

Погода в Алтайском крае 22 марта

Температура ночью до -15. Днем — немного теплее, до -5.

Ветер восточный, 2−8 м/с.

Весна , листья распускаются. Анна Зайкова

Погода в Барнауле 22 марта

Днем максимальная температура составит до -1 градуса. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный, 2−8 м/с.

По народным приметам, если ветер 22 марта теплый — это к дождливому лету.

Если в этот день прогремел первый гром — год будет неурожайным.

Прилет скворцов — к ранней весне. А прилет жаворонков или чириканье воробьев — к стабильному потеплению.