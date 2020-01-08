Какая погода будет в Алтайском крае в первый рабочий день 9 января

Как сообщают синоптики, в ночь на 9 января в Барнауле будет -18, -20 градусов, преимущественно без осадков, изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Днем 9 января будет также преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха -11, -13 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 2−7 м/с
Ранее синоптики объяснили погодные аномалии в России. Причиной непривычно теплой предновогодней погоды стало мощное вторжение атлантического воздуха, сообщил портал «Метеовести».