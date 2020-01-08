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Жизнь

Какая погода будет в Алтайском крае в первый рабочий день 9 января

Заметный «минус», отсутствие осадков и слабый ветер ожидается в Барнауле в первый рабочий день 2020 года, следует из прогноза Алтайского ЦГМС.

Женщина с сумкой. Зима.
Женщина с сумкой. Зима.
СС0

Как сообщают синоптики, в ночь на 9 января в Барнауле будет -18, -20 градусов, преимущественно без осадков, изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Днем 9 января будет также преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха -11, -13 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 2−7 м/с

Ранее синоптики объяснили погодные аномалии в России. Причиной непривычно теплой предновогодней погоды стало мощное вторжение атлантического воздуха, сообщил портал «Метеовести».

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