Мощное вторжение: синоптики объяснили погодные аномалии в России

Атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы, а в понедельник, 23 декабря он подошел к России.

«Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск — Пермь осадки перейдут в снег», — говорится в публикации.