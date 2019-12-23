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24 декабря
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Жизнь

Мощное вторжение: синоптики объяснили погодные аномалии в России

Причиной непривычно теплой предновогодней погоды в России стало мощное вторжение атлантического воздуха, сообщил портал «Метеовести».

Зима, мороз. Оттепель.
Зима, мороз. Оттепель.
СС0

Атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы, а в понедельник, 23 декабря он подошел к России.

«Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск — Пермь осадки перейдут в снег», — говорится в публикации.

Потепление окажется столь мощным, что во многих районах стоит ждать рекордов максимальной температуры. Например, в Москве уже сегодня утром столбики термометров поднимутся выше отметки +4 градуса.

Ранее altapress.ru писал, какая погода ждет жителей Алтайского края на Новый год.

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