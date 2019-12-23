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Жизнь

Стало известно, какая погода будет в Барнауле на Новый год

Небольшие осадки и комфортный для Сибири «минус» ожидается в Барнауле на Новый год, следует из предварительного прогноза, опубликованного на сайте gismeteo.ru.

Новый год. Новогодний костюм.
Новый год. Новогодний костюм.
СС0

Так, днем 31 декабря, в краевой столице ожидается небольшой снег и температура -6 градусов. В ночь на 1 января будет -16 градусов.

В дневные часы в первый день 2020 года в Барнауле будет также — 6 градусов.

При этом, в ближайшие 10 суток в региональном центре ожидается неоднократное изменение погоды.

Так, исходя из прогноза, до 26 декабря, температуры в городе будут балансировать в диапазоне −4…−11 градусов. При этом возможны достаточно обильные осадки и сильный ветер до 23 метров в секунду.

Затем, с 27 по 30 декабря включительно, синоптики ожидают похолодание с падением температур в ночные часы до −28…−30 градусов.

Морозный период, как ожидается, закончится в самый канун Нового года — 31 декабря.

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