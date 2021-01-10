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Жизнь

Шторм и почти тепло. Какая погода будет в Алтайском крае в последний день каникул

Небольшой «минус», метель и сильный ветер ожидается в Алтайском крае в последний день новогодних каникул, следует из прогноза Алтайского ЦГМС.

Метель.
Метель.
Михаил Хаустов

Как сообщают синоптики, 10 января в Алтайском крае будет -9, -14 градусов, местами по югу -4, -9 градусов. На большей части региона ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы до 17−22 м/с.

В Барнауле будет также небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Температура воздуха -9, -11 градусов. Ветер ожидается юго-западный 8−13 м/с, порывы до 18 м/с.

Ранее об усилении ветра 10 января сообщили в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю. Жителей региона предупредили, что возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, а также увеличение количества ДТП.

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