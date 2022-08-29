29 августа
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Жизнь

Какая погода нахлынет на Алтайский край в последние деньки августа, и будет ли тепло 1 сентября

Какая погода будет в Алтайском крае 30 августа-1 сентября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Тепло, погода, солнцезащитные очки.
Тепло, погода, солнцезащитные очки.
СС0

Погода в Алтайском крае 30 августа-1 сентября

Ночью 30 августа в Алтайском крае установится температура +6…+11 (местами до +1, а при заморозках 0…-1) градусов. Осадков не ожидается. В некоторых районах утром возможен туман.
Днем потеплеет до +24…+29 градусов, осадков также не будет.
Ветер обещают западный, 2−7 (местами 12) м/с.

Ночью 31 августа синоптики прогнозируют +8…+13 (в предгорьях до +3) градусов, а днем +25…+30 градусов. Осадков не предвидится.

Ночью 1 сентября градусник покажет в Алтайском крае +10…+15 (местами +4) градусов, а днем +27…+32 градуса — без осадков.

Погода, тепло, природа.
Погода, тепло, природа.
СС0

Погода в Барнауле 30 августа-1 сентября

Ночью 30 августа в Барнауле возможны +8…+10 градусов, а днем +26…+28 градусов. Ветер будет западный, 2−7 м/с.

Ночью 31 августа ожидаются +9…+11 градусов, а днем +27…+29 градусов.

Ночью 1 сентября прогнозируют +12…+14 градусов, а днем +28…+30 градусов.

Все три дня пройдут преимущественно без осадков.

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