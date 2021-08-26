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Жизнь

«Какая прелесть». Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций при виде красот Горно-Алтайска

Известного певца заметили в Горном Алтае. Он был настолько поражен увиденным пейзажем и стадом местных коров, что даже остановил автомобиль, на котором ехал в аэропорт. Своими эмоциями Киркоров незамедлительно поделился с подписчиками в сторис.

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

«Какая прелесть. Какая романтика», — не скрывая радости, поделился с подписчиками своей страницы в Instagram знаменитый певец. На пути к аэропорту Филипп Киркоров увидел местные красоты и стадо коров. Буренки тоже не оставили певца равнодушным.

Поездка певца не осталась незамеченной. В момент, когда звезду переполняли нежные чувства, его поймали в объектив камеры из проезжающего мимо автомобиля. Видео было опубликовано на странице в соцсетях портала «Новости Горного Алтая». Оно тут же облетело интернет.

Следующая остановка была сделана уже в аэропорту Горно-Алтайска. Оттуда Киркоров должен был вернуться в Москву.

Знаменитый певец и продюсер пробыл в Республике Алтай примерно сутки. Он приехал на 40-летие автора марафонов желаний Елены Блиновской. Известная блогерша закатила «пир на весь мир» в люксовом отеле «Алтай Резорт», расположившийся в 40 км от Горно-Алтайска. На празднование Блиновская потратила 119 млн рублей, сообщает Rambler.

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