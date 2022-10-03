4 октября
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Жизнь

Какая ты крутая! Как выглядит бедная барнаульская улица, которая много о себе возомнила

Когда барнаульцы узнают, что в нашем городе есть ул. Крутая, то некоторые представляют, будто ее жители ездят на «Майбахах» и живут в замках с позолоченными башенками. Корреспондент altapress.ru отправился на место, чтобы оправдать воображение, но роскошную жизнь не увидел.

Ул. Крутая в Барнауле.
Ул. Крутая в Барнауле.
Altapress.ru.

Попасть на улицу можно через пр. Космонавтов. Она находится в частном секторе. На Крутую можно неожиданно попасть и через ул. Горскую. Правда, добираться без машины проблематично.

Ул. Крутая расположена в северной части города на Туриной горе (в районе от поселка Восточного до гормолзавода). Это высшая отметка в Барнауле (251,4 м). В минувшие времена здесь жили кочевые народы.
По материалам «Вечернего Барнаула».

Улица находится в оползневой зоне. Дорог с асфальтом здесь нет. В дождь можно увязнуть в грязи.
Пешеходная дорожка идет вдоль оврага. Ее местные жители протоптали сами. По ней опасно ходить в темное время суток. Рискуешь свернуть шею и угодить в глубокую ложбину. Освещения нет.

Ул. Крутая в Барнауле.
Ул. Крутая в Барнауле.
Altapress.ru.
Ул. Крутая в Барнауле.
Ул. Крутая в Барнауле.
Altapress.ru.
Ул. Крутая в Барнауле.
Ул. Крутая в Барнауле.
Altapress.ru.

Наш корреспондент находится на ул. Крутой 30 минут. За это время ему не повстречалось ни одного человека.

Домов здесь мало. Практически все спрятаны за густыми зарослями деревьев.

В конце Крутой открывает прекрасный вид на Обь. Это, пожалуй, единственное, чем могут «понтануться» местные жители.

Цены на жилье

Мы зашли на сайт, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье на ул. Крутой. Продаются два дома. Первый — 213 кв. м недостроенный, но с готовым проектом, отдадут за 1,5 млн рублей. Второй — 55 кв. м. Его продают за 650 тыс. рублей.

Ранее altapress.ru писал, сколько стоит недвижимость в Квартале 953А.

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