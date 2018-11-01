Какие изменения «поджидают» россиян с 1 ноября

Штрафы за отсутствие ОСАГО

С 1 ноября московских водителей начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО, после нововведение распространится и на другие регионы. Взыскание составит 800 рублей, и платить его придется каждый раз, когда камера зафиксирует незастрахованный автомобиль.

Зимняя резина

С 11 ноября вступит в силу запрет ездить в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) на летней резине. Это нововведение распространяется на автомобили массой до 3,5 тонн. Технический регламент Таможенного союза по безопасности автотранспорта рекомендует ставить шины с маркировкой «М + S» и изображением снежинки. За нарушение водителей будет штрафовать.

Выдача медицинских полисов

Те, кто не успел поменять полисы обязательного медицинского страхования старого образца на новые до 1 ноября, теперь смогут это сделать в следующем году. Выдача полисов ОМС нового образца возобновится с января 2019 года. Впрочем, старые полисы продолжают действовать, отказать в медицинской помощи с этим полисом вам не имеют права, пишет kramola.info.

Отчеты негосударственных пенсионных фондов

До 30 ноября все негосударственные пенсионные фонды обязали отчитаться о каждом застрахованной клиенте, в частности, доходах и убытках от инвестирования пенсионных накоплений, не подлежащих передаче в случае досрочного перехода. Информацию необходимо предоставлять в Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Отчетность по ЕНВД-налогу

С ноября 2018 года незначительно изменится отчетность по ЕНВД-налогу (Единый налог на вменённый доход) в российских регионах, которые его применяют. В нем появится строка для внесения данных о кассовых аппаратах, работающих в режиме онлайн.

Спецоценка условий труда

Работодателей обяжут проводить спецоценку условий труда на стройках, а также бесплатно перевозить работников до рабочей площадки.

Показ фильмов

Еще одним новшеством станет показ фильмов без прокатного удостоверения на кинофестивалях, согласно поправки к Федеральному закону «О господдержке кинематографии РФ». Организаторы киномероприятий смогут демонстрировать фильмы, которые не имеют прокатного удостоверения. Но оговаривается, что на одном фестивале нельзя будет показывать более двух картин без документа.

И — бонус: с 1 ноября россияне смогут уезжать на Ямайку без визы на 90 дней. Это касается туристических или образовательных поездок, рабочая виза на Ямайке нужна по-прежнему.