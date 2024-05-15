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Жизнь

Какие кошки живут дольше других, рассказали эксперты

Британские ученые изучили подробности жизни и смерти 7,9 тыс. кошек различных пород, сообщает Phys.org.

Что влияет на продолжительность жизни у кошек:

  • Пол. Самки живут дольше самцов в среднем на 16 месяцев.
  • Порода. Кошки бирманской породы живут дольше кошек других пород.
  • Образ жизни. Кошки с избыточным весом живут меньше сородичей с более атлетичной физической формой.

Также в исследовании отметили повышенный риск развития различных заболеваний у сфинксов, которые могут привести к ранней смерти.

Эти данные могут быть полезны для владельцев кошек, которые хотят обеспечить своим питомцам долгую и здоровую жизнь.

Однако стоит отметить, что это исследование является обобщенным и не учитывает индивидуальные особенности каждого питомца.

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