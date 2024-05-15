Какие кошки живут дольше других, рассказали эксперты

Что влияет на продолжительность жизни у кошек:
- Пол. Самки живут дольше самцов в среднем на 16 месяцев.
- Порода. Кошки бирманской породы живут дольше кошек других пород.
- Образ жизни. Кошки с избыточным весом живут меньше сородичей с более атлетичной физической формой.
Также в исследовании отметили повышенный риск развития различных заболеваний у сфинксов, которые могут привести к ранней смерти.
Эти данные могут быть полезны для владельцев кошек, которые хотят обеспечить своим питомцам долгую и здоровую жизнь.
Однако стоит отметить, что это исследование является обобщенным и не учитывает индивидуальные особенности каждого питомца.
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