20 октября
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Жизнь

Какие меры поддержки окажут семьям мобилизованных в Алтайском крае

Глава Алтайского края поручил принять новые меры поддержки семей жителей Алтайского края, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Об этом сообщает правительство региона.

Отец. Ребенок. Семья
Отец. Ребенок. Семья
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Какие льготы предусмотрят для детей мобилизованных?

Маленьких детей мобилизованных граждан зачислят в детские сады вне очереди. Ребенку должно быть не меньше полутора лет и в детском саду должны быть свободные места.

Родителей освободят от оплаты за детский сад.

А детям, учащимся в школе, будет положено бесплатное горячее питание.

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А что касается детей-студентов?

Для детей мобилизованных, которые учатся в вузе, горячее питание будет бесплатным.

Они должны обучаться очно по программам среднего профессионального образования.

Родитель и ребенок. Родительство.
Родитель и ребенок. Родительство.
unsplash.com/
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Что положено пожилым родственникам и инвалидам военнослужащих?

Пожилым родственникам и инвалидам военнослужащих предоставят социальные услуги в приоритетном порядке.

Услуги будут доступны во всех формах социального обслуживания независимо от состава семьи.

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А что известно о выплате в 100 тыс. рублей?

Мобилизованным единовременно выплатят 100 тыс. рублей. Эту выплату не будут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
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5
Какие еще льготы будут доступны членам семьи мобилизованного?

Членам семьи организуют профессиональное обучение и предоставят дополнительное профессиональное образование. Помогут в поиске работы.

Также в список льгот входит оказание бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав и интересов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.

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