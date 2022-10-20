Какие меры поддержки окажут семьям мобилизованных в Алтайском крае

Маленьких детей мобилизованных граждан зачислят в детские сады вне очереди. Ребенку должно быть не меньше полутора лет и в детском саду должны быть свободные места.
Родителей освободят от оплаты за детский сад.
А детям, учащимся в школе, будет положено бесплатное горячее питание.
Для детей мобилизованных, которые учатся в вузе, горячее питание будет бесплатным.
Они должны обучаться очно по программам среднего профессионального образования.
Пожилым родственникам и инвалидам военнослужащих предоставят социальные услуги в приоритетном порядке.
Услуги будут доступны во всех формах социального обслуживания независимо от состава семьи.
Мобилизованным единовременно выплатят 100 тыс. рублей. Эту выплату не будут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.
Членам семьи организуют профессиональное обучение и предоставят дополнительное профессиональное образование. Помогут в поиске работы.
Также в список льгот входит оказание бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав и интересов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.