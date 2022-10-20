Какие меры поддержки окажут семьям мобилизованных в Алтайском крае

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Какие льготы предусмотрят для детей мобилизованных?

Маленьких детей мобилизованных граждан зачислят в детские сады вне очереди. Ребенку должно быть не меньше полутора лет и в детском саду должны быть свободные места.

Родителей освободят от оплаты за детский сад.

А детям, учащимся в школе, будет положено бесплатное горячее питание.