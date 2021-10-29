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Жизнь

В России вычислили новые финансовые пирамиды. Как они работают?

Центральный Банк (ЦБ) выявил новые финансовые пирамиды, пишет «РБК». Как работают инвестиционные схемы — в разборе altapress.ru.

Финансовая пирамида.
Финансовая пирамида.
открытые источники (CC0)
1
На чем основаны новые финансовые схемы?

В механизме обманных проектов — инвестиционные онлайн-игры. Работают пирамиды через криптовалюту, пояснил изданию директор департамента противодействия практикам ЦБ Валерий Лях.

Валерий Лях,
директор департамента противодействия практикам ЦБ:

Принцип игры — сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас.

2
Сколько в России «игровых» пирамид?
Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Лях уточнил, что подобных проектов в стране немного.

«Они составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид. Некоторые из них только начинают раскручиваться», — сказал эксперт.

3
Чем примечательны появившиеся пирамиды?

Схемы махинаций «привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой».

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