В России вычислили новые финансовые пирамиды. Как они работают?

В механизме обманных проектов — инвестиционные онлайн-игры. Работают пирамиды через криптовалюту, пояснил изданию директор департамента противодействия практикам ЦБ Валерий Лях.

Принцип игры — сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас.