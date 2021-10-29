В России вычислили новые финансовые пирамиды. Как они работают?

В механизме обманных проектов — инвестиционные онлайн-игры. Работают пирамиды через криптовалюту, пояснил изданию директор департамента противодействия практикам ЦБ Валерий Лях.
Валерий Лях,
директор департамента противодействия практикам ЦБ:
Принцип игры — сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас.
Лях уточнил, что подобных проектов в стране немного.
«Они составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид. Некоторые из них только начинают раскручиваться», — сказал эксперт.
Схемы махинаций «привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой».