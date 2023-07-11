Какие овощи можно посадить в июле, чтобы собирать урожай уже в сентябре

Казалось бы, что сезон посадок завершен еще в июне. Однако есть культуры, которым не страшно жаркое июльское солнце. Altapress.ru рассказывает, что можно посадить во второй месяц лета.

Агрономы отмечают, что июль идеально подходит для посева многолетних овощных культур. К ним относятся щавель, ревень, спаржа. Они порадуют урожаем весной.

Летом хорошо выращивать зелень: лук-латук, кресс-салат и руккола. А если посадить укроп и петрушку, то листья можно собирать уже в сентябре.

Также в июле стоит посадить различные корнеплоды, например, репу, редис и столовую свеклу. Однако стоит учитывать, что свекла плохо хранится зимой, поэтому не стоит ее сажать слишком много. В сентябре огородники смогут уже собирать молодой и нежный урожай.

В первую половину месяца можно посадить раннеспелую фасоль и капусту — китайскую, пекинскую, брокколи или кольраби.