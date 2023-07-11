11 июля
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Жизнь

Какие овощи можно посадить в июле, чтобы собирать урожай уже в сентябре

Казалось бы, что сезон посадок завершен еще в июне. Однако есть культуры, которым не страшно жаркое июльское солнце. Altapress.ru рассказывает, что можно посадить во второй месяц лета.

Овощи. Салат.
Овощи. Салат.
CC0

Агрономы отмечают, что июль идеально подходит для посева многолетних овощных культур. К ним относятся щавель, ревень, спаржа. Они порадуют урожаем весной.

Летом хорошо выращивать зелень: лук-латук, кресс-салат и руккола. А если посадить укроп и петрушку, то листья можно собирать уже в сентябре.

Также в июле стоит посадить различные корнеплоды, например, репу, редис и столовую свеклу. Однако стоит учитывать, что свекла плохо хранится зимой, поэтому не стоит ее сажать слишком много. В сентябре огородники смогут уже собирать молодой и нежный урожай.

В первую половину месяца можно посадить раннеспелую фасоль и капусту — китайскую, пекинскую, брокколи или кольраби.

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