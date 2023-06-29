29 июня
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Жизнь

Как вырастить капусту размером с тыкву, рассказали опытные садоводы

Садоводы рассказали, как ухаживать за капустой, чтобы она была большой и хрустящей. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Садоводы советуют поливать капусту 2-3 раза в неделю после высадки кустов в открытый грунт. Для полива одного куб. м будет достаточно 8 л воды.

Поливать стоит под корень. Температура воды при этом должна быть не менее 18 градусов.

Через две недели, когда кочаны окрепнут, следует сократить полив до одного раза в неделю.

Вокруг капусты нужно обязательно рыхлить почву. Обработку следует начинать спустя три недели после пересадки. Рыхлить землю следует один раз в неделю.

Также нужно нужно обязательно снабжать капусту удобрениями. Одни дачники советуют использовать смесь навозной жижи и золы. На один л экскрементов нужно взять 5 л воды и 40 граммов золы.

Другие садоводы советуют удобрять овощи препаратом «Фитоспорин-М». Он напитает капусту медью, марганцем и бором, защитит от целого ряда болезней.

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