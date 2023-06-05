Агрономы рассказали, как садоводам спасти растения от аномальной жары

Поливать грядки в жару не стоит. Лучше применить капельный ночной полив, а также увлажнить почву в вечернее время.
Спасти растения поможет разбрызгивание воды. Особенно это важно для декоративных и плодовых культур.
По словам специалиста, теплицу в жаркие дни лучше держать открытой и прикрыть ее сеткой. Кроме того, стоит открыть все форточки.
При температуре +30 градусов пыльца начинает стерилизоваться, поэтому томаты не завязываются.
"Желательно даже опрыскивать саму теплицу, чтобы снижать температуру", – рассказала Наталья Иванцова.
Недавно высаженные растения стоит прикрывать пластиковыми ящиками или коробками, а грядки — скошенной травой или сеном. Это поможет сохранить влагу в почве.
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