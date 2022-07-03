Как и чем подкармливать помидоры в июле, чтобы получить здоровый урожай

Чтобы помидоры не выросли кислыми, их следует удобрить гуматом калия. Он благоприятно влияет на вкус плодов.
А рецепт «чудо-подкормки» несложный: одну большую ложку гумата калия размешайте в ведре воды. Готово!
Чтобы у томатов были «силы» на урожай, опытные садоводы рекомендуют поливать их другой смесью. В ведре воды соедините 1,5 кг золы и две ложки нитроаммофоски. Дальше процедите удобрение и полейте им помидоры.
Кроме того, опрыскивать томаты советуют подкормкой с нашатырем. Нужно взять примерно 10 мл этого вещества, влить в ведро воды и добавить 20−30 капель йода. А затем обработайте землю дважды с перерывом в 10 дней.
Ранее стало известно, что будет с помидорами, если регулярно рыхлить почву.
И, кстати, лайфхак: помидоры отпугивают комаров и мошек. Подробнее об этом — в нашем разборе «Ароматные советы».