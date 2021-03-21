Какие продукты не стоит покупать в супермаркете и почему

Шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркетах, назвал китайский блогер в WeChat , передает РИА Новости .

Во-первых, автор материала предупреждает об опасности, которую может неси готовый мясной фарш. По словам блогера, данный товар нередко изготавливают из мясных остатков, несвежего мяса и с использованием жира.

Также автор заметки призывает отказаться от приобретения в супермаркетах соленых овощей, которые зачастую хранятся в контейнерах, вокруг которых ходят покупатели, что повышает риск попадания бактерий. Кроме того, чтобы продлить срок годности товара, в него нередко добавляют много соли.

Рекомендует блогер воздержаться о покупки курицы-гриль, для приготовления которой могут использовать старую продукцию, которую уже нельзя заморозить, но необходимо реализовать.

Автор из Китая также предупреждает о том, что нарезанные фрукты теряют питательные вещества, а в процессе ручной упаковки в них могут попасть бактерии.

Кроме того, читателям блога рекомендуют не покупать замороженную рыбу, поскольку из-за низкого спроса товар залеживается, и воздержаться от приобретения готовых наборов специй, поскольку в них могут положить испортившиеся ингредиенты.