Какие теплосети СГК отремонтирует и построит в Барнауле в 2024 году

На обновление тепловой сети в текущем году в Барнауле выделили 505 млн рублей.
Еще более 254 млн рублей направят на текущий ремонт тепловых сетей.
Мероприятия повысят надежность теплосетевой инфраструктуры.
На интерактивной карте можно ознакомиться со всеми объектами в Барнауле, на которых в межотопительный период проведут работы.
При этом большая часть теплосетей перекладывают в плановом порядке.
Летом проведут большую работу в пос. Южный. Кроме того, там реконструируют магистральный трубопровод и установят дополнительное оборудование в ЦТП.
Также сократят количество локальных котельных. Два угольных теплоисточника переведут на природный газ, один — заместят большой генерацией, еще на трех заменят оборудование.
Ранее сообщалось, что в Барнауле все еще идут работы на канализационном коллекторе.
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