21 февраля
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Жизнь

Какие теплосети СГК отремонтирует и построит в Барнауле в 2024 году

СГК выполнит перекладку 23,6 км тепловых сетей, построит более 11 км новых трубопроводов, проведет реконструкцию оборудования и зданий 19 центральных тепловых пунктов, а также сократит угольные котельные, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

В 2023 году проведены работы по строительству и обновлению 7 газовых котельных.
В 2023 году проведены работы по строительству и обновлению 7 газовых котельных.
Фото предоставлено СГК.

На обновление тепловой сети в текущем году в Барнауле выделили 505 млн рублей.

Еще более 254 млн рублей направят на текущий ремонт тепловых сетей.

Мероприятия повысят надежность теплосетевой инфраструктуры.

На интерактивной карте можно ознакомиться со всеми объектами в Барнауле, на которых в межотопительный период проведут работы.

При этом большая часть теплосетей перекладывают в плановом порядке.

Летом проведут большую работу в пос. Южный. Кроме того, там реконструируют магистральный трубопровод и установят дополнительное оборудование в ЦТП.

Также сократят количество локальных котельных. Два угольных теплоисточника переведут на природный газ, один — заместят большой генерацией, еще на трех заменят оборудование.

Ранее сообщалось, что в Барнауле все еще идут работы на канализационном коллекторе.

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