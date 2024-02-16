16 февраля
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Жизнь

В Барнауле временно отсутствует наружное освещение. Адреса

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Барнауле нет наружного освещения на некоторых участках дорог. Об этом сообщает мэрия города.

Улица с фонарями.
Улица с фонарями.
Фото: ru.freepik.com, автор evening_tao.

Адреса

- ул. Энтузиастов, от ул. Геодезической до ул. Хлеборобной;

- ул. Геодезическая, от ул. Энтузиастов до ул. Антона Петрова;

- ул. Геодезическая 2-я, от ул. Энтузиастов до ул. Геодезической;

- ул. Рубиновая, от дома №1а до ул. Энтузиастов;

- ул. Ясная, от дома №1а до ул. Энтузиастов;

- ул. Хлеборобная, от дома №1а до ул. Дружной;

- ул. Сапфирная, от дома №21 до ул. Дружной;

- ул. Дружная, от ул. Хлеборобной до ул. Утренней;

- проезд от ул. Геордезической 2-й до ул. Сапфирной.

Работоспособность наружного освещения восстановят после восстановления благоприятных погодных условий.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно отключат несколько светофоров на важных участках дорог.

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