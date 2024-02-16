В Барнауле временно отсутствует наружное освещение. Адреса

Адреса
- ул. Энтузиастов, от ул. Геодезической до ул. Хлеборобной;
- ул. Геодезическая, от ул. Энтузиастов до ул. Антона Петрова;
- ул. Геодезическая 2-я, от ул. Энтузиастов до ул. Геодезической;
- ул. Рубиновая, от дома №1а до ул. Энтузиастов;
- ул. Ясная, от дома №1а до ул. Энтузиастов;
- ул. Хлеборобная, от дома №1а до ул. Дружной;
- ул. Сапфирная, от дома №21 до ул. Дружной;
- ул. Дружная, от ул. Хлеборобной до ул. Утренней;
- проезд от ул. Геордезической 2-й до ул. Сапфирной.
Работоспособность наружного освещения восстановят после восстановления благоприятных погодных условий.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными.
Ранее сообщалось, что в Барнауле временно отключат несколько светофоров на важных участках дорог.
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