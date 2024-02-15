В Барнауле поставили на особый контроль пригородные маршруты

В связи с непогодой накануне дорожники в Барнауле начали круглосуточную работу. Об этом сообщает администрация города.

С началом сильно снегопада бригады начали очищать дороги и тротуары.

В ночную смену на дорогах города работало131 единица техники. Они чистили снег, а также производили противоголедную обработку.

На особый контроль поставили дороги по автобусным маршрутам в пригородных поселках:

Бельмесово, Черницкое, Благодатное, Мохнатушка, Научный городок, Лебяжье, Казенная заимка, Власиха, Березовка, Авиатор, Спутник, Лесной, Октябрьский.

Ранее сообщалось, что барнаульцам рассказали, что делать и куда обращаться, если двор не чистят.

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