Какие цветы подарить учителю на 1 сентября - разбор altapress.ru

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Какие букеты сейчас в тренде?

Флористы выделили несколько трендов на букеты в 2023-м.

Пурпурные цветы

Этот оттенок компания Pantone назвала цветом года. В нем можно подобрать букет из пионов, гортензий или орхидей.

Цветы по гороскопу

Одна из тенденций — подбирать цветы в подарок с символическим значением для конкретного человека. Например, цветок для рожденных в июне — роза.

Целебные растения

Еще в прошлом году популярным стал эвкалипт, веточки которого ставили в ванных комнатах. Считается, что пар от душа высвобождает эфирные масла, которые могут уменьшить стресс, заложенность носа и воспаления.

Букеты «Барбикор»

Хотя обычно этот термин используют, чтобы описать стиль в одежде, к цветам он тоже применим. на смену Нежно-розовым цветам в моду вошли ярко-розовые оттенки.