12 сентября
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Какие запреты хотят ввести для пользователей электросамокатов - разбор altapress.ru

Ожидает ужесточение правил пользователей и владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Также к поправкам КоАП чиновники предлагают повысить штрафы для нарушающих правила.

Прокат электросамокатов.
Прокат электросамокатов.
Altapress.ru
1
Какие правила действуют на данный момент?

Максимальная скорость передвижения на электросамокатах — не более 25 км/ч, а мощность мотора — не выше 0,25 кВт, снаряженная масса — не более 35 кг.

Ранее для СИМ введены запрещающие знаки, но на таких средствах можно передвигаться по правому краю проезжей части.

2
В ПДД появится новый термин?

В Минтрансе Российской Федерации считают, что теперь ПДД необходимо дополнить новым термином «лицо, использующее для передвижения СИМ». Также образуются такие понятия, как «опережение пешехода» и «обгон пешехода». Одновременно с этим появятся условия, при которых эти действия можно будет выполнить.

3
Можно ли водить СИМ в нетрезвом состоянии?

Будет установлен запрет на управление СИМ в нетрезвом состоянии. Вместе с тем, владелец или пользователь электросамоката будет обязан проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и совершать остановку по требованию ГИБДД.

4
Обяжут ли регистрировать в специальном федеральном реестре?

На данный момент регистрируются только арендные электросамокаты сервисов кикшеринга, но скоро обяжут и владельцев.

5
Зачем будет проводиться более тщательный сбор статистики ДТП на СИМ?

Это позволит определить характерные травмы, которые пользователи и владельцы электросамокатов получают при авариях. Также будут разработаны схемы лечения и реабилитации пострадавших.

6
Будут ли разделены пешеход и электросамокатчики?

В соответствии с проектом карты, будет разработан подробный планы по «созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы». Перспективное разделение потоков пешеходов и электросамокатчиков будет учтено а плане.

Также для регионов будет разработаны «типовые правила деятельности коммерческих операторов микромобильности». Это сделано для того, чтобы использовать «единый подход» при работе государственных органов с операторами кикшеринга.

Ранее пропадут ли электросамокаты в России после запрета в странах Европы.

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