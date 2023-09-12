Какие запреты хотят ввести для пользователей электросамокатов - разбор altapress.ru

Максимальная скорость передвижения на электросамокатах — не более 25 км/ч, а мощность мотора — не выше 0,25 кВт, снаряженная масса — не более 35 кг.
Ранее для СИМ введены запрещающие знаки, но на таких средствах можно передвигаться по правому краю проезжей части.
В Минтрансе Российской Федерации считают, что теперь ПДД необходимо дополнить новым термином «лицо, использующее для передвижения СИМ». Также образуются такие понятия, как «опережение пешехода» и «обгон пешехода». Одновременно с этим появятся условия, при которых эти действия можно будет выполнить.
Будет установлен запрет на управление СИМ в нетрезвом состоянии. Вместе с тем, владелец или пользователь электросамоката будет обязан проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и совершать остановку по требованию ГИБДД.
На данный момент регистрируются только арендные электросамокаты сервисов кикшеринга, но скоро обяжут и владельцев.
Это позволит определить характерные травмы, которые пользователи и владельцы электросамокатов получают при авариях. Также будут разработаны схемы лечения и реабилитации пострадавших.
В соответствии с проектом карты, будет разработан подробный планы по «созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы». Перспективное разделение потоков пешеходов и электросамокатчиков будет учтено а плане.
Также для регионов будет разработаны «типовые правила деятельности коммерческих операторов микромобильности». Это сделано для того, чтобы использовать «единый подход» при работе государственных органов с операторами кикшеринга.
Ранее пропадут ли электросамокаты в России после запрета в странах Европы.