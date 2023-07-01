Каким будет первый день июля, рассказали синоптики Алтайского края

Синоптики алтайского гидрометцентра рассказали , какая погода будет в первый день июля.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура понизится до +7...+12 градусов. Ожидаются кратковременные, а местами ливневые дожди. По югу в начале ночи возможен град.

Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем температура поднимется до +19...+24 градусов. Ночные дожди не прекратятся, стоит приготовиться к грозе. Ветер западный 7-12м/с.

Первая гроза 2023 года в Барнауле. Евгений Храпко, vk.com/thunderstorm_altau

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов. В начале ночи пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 4-9м/с.

Днем потеплеет до +20...+22 градусов. Во второй половине дня начнется кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 7-12м/с.