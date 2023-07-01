Каким будет первый день июля, рассказали синоптики Алтайского края

Погода в Алтайском крае
Ночью температура понизится до +7...+12 градусов. Ожидаются кратковременные, а местами ливневые дожди. По югу в начале ночи возможен град.
Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Днем температура поднимется до +19...+24 градусов. Ночные дожди не прекратятся, стоит приготовиться к грозе. Ветер западный 7-12м/с.
Первая гроза 2023 года в Барнауле.
Евгений Храпко, vk.com/thunderstorm_altau
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов. В начале ночи пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 4-9м/с.
Днем потеплеет до +20...+22 градусов. Во второй половине дня начнется кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 7-12м/с.