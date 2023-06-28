Мощный ураган убил коров и куриц

Это случилось ночью 28 июня.

Сильный ветер поломал теплицы, снес кровли с домов, повалил деревья и опоры, порвал провода. Под завалами загонов оказались сельхозживотные и курицы.

Один район остался без света и связи, указывает Газета.Ru.

Ранее в алтайском районе восстановили снесенную ураганом крышу дома.

23 июня 2018 года на Барнаул обрушился сильный шторм. На реке высота волн достигала двух метров. Стихия застала на Оби два прогулочных судна.

Люди испугались двухметровых волн и попытались выбраться на берег. Капитан не дал им этого сделать и велел прекратить панику. В итоге теплоход переждал шторм и через 40 минут пришел в порт. Все пассажиры были в спасжилетах.

Драматичнее развивалась ситуация с плавучим кафе «Барракуда». Швартовые тросы, соединяющие «Барракуду-1» и баржу-веранду, разорвались. Баржу с людьми продолжило сносить вниз по течению.

Судно протаранило и сломало ограждения набережной, а после врезалось в опору Нового моста.

От удара баржа со 120 пассажирами оторвалась от теплохода и самосплавом причалила к противоположному берегу. 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, один из них — тяжкие телесные повреждения.

Вечером 23 июня на Барнаул обрушился шторм: прошел ливень, град, прогремела гроза, были сильные порывы ветра, резко потемнело. Город частично остался без света и воды, произошел ряд ЧП.