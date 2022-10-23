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Что делать , если оказался на улице?

Если вы оказались во время урагана на улице, то обходите стороной рекламные щиты.

Не стойте под линией электропередач и ни в коем случае не подходите к оборвавшимся электропроводам.

Не старайтесь укрыться под деревьями или около стен домов. Дерево может рухнуть на вас, а со здания — упасть элементы конструкций крыш и фасадов.