Лучше всего переждать непогоду дома или в любом другом капитальном строении
В первую очередь, закройте все окна и двери. Ведь сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам.
В том числе закройте окна на балконе. Если ваш балкон открытый, то уберите все вещи или укрепите их. Предметы могут выпасть наружу и травмировать людей внизу.
Если вы оказались во время урагана на улице, то обходите стороной рекламные щиты.
Не стойте под линией электропередач и ни в коем случае не подходите к оборвавшимся электропроводам.
Не старайтесь укрыться под деревьями или около стен домов. Дерево может рухнуть на вас, а со здания — упасть элементы конструкций крыш и фасадов.
Водителям следует быть очень осторожными и осмотрительными. Стоит ехать на низкой скорости и не превышать скоростной режим.
Автомобиль лучше поставить в гараж или поставить вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номеру 112.
Также предоставляем телефоны диспетчерских служб:
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Телефоны диспетчерских служб:
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Железнодорожный район — 62−56−95.
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Индустриальный район — 47−51−83.
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Ленинский район — 54−44−49.
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Октябрьский район — 24−74−98.
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Центральный район — 63−08−25.