23 октября
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Жизнь

Как переждать ураган и что делать, если оказался в непогоду на улице — разбор

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 23 и 24 октября. Ветер может достигать до 32−34 м в секунду. ГУ МЧС по региону напоминает жителям Барнаула о правилах безопасности во время ураганного ветра.

Непогода. Шторм и молнии.
Непогода. Шторм и молнии.
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1
Как переждать непогоду?

Лучше всего переждать непогоду дома или в любом другом капитальном строении

2
Что стоит предпринять, находясь дома?

В первую очередь, закройте все окна и двери. Ведь сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам.

В том числе закройте окна на балконе. Если ваш балкон открытый, то уберите все вещи или укрепите их. Предметы могут выпасть наружу и травмировать людей внизу.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
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3
Что делать, если оказался на улице?

Если вы оказались во время урагана на улице, то обходите стороной рекламные щиты.

Не стойте под линией электропередач и ни в коем случае не подходите к оборвавшимся электропроводам.

Не старайтесь укрыться под деревьями или около стен домов. Дерево может рухнуть на вас, а со здания — упасть элементы конструкций крыш и фасадов.

4
О чем стоит помнить водителям?

Водителям следует быть очень осторожными и осмотрительными. Стоит ехать на низкой скорости и не превышать скоростной режим.

Автомобиль лучше поставить в гараж или поставить вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
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5
Куда стоит звонить в случае происшествия?

В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номеру 112.

Также предоставляем телефоны диспетчерских служб:

  • Телефоны диспетчерских служб:

  • Железнодорожный район — 62−56−95.

  • Индустриальный район — 47−51−83.

  • Ленинский район — 54−44−49.

  • Октябрьский район — 24−74−98.

  • Центральный район — 63−08−25.

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