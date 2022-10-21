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Жизнь

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае: в выходные обещают ветер 25−28 м/с

В Алтайском крае с 22 по 24 октября объявили штормовое предупреждение, сообщают meteo.22.

Барнаул после дождя.
Барнаул после дождя.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 22 октября

Температуру обещают от +12 до +17 градусов, по северо-западу местами от +5 до +10 градусов.

Небольшие, местами умеренные дожди, по северо-западу с мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега. Ветер южный с переходом на западный, 15−20 м/с, местами порывы 25−28 м/с.

Погода в Барнауле 22 октября

Температура днем от +12 до +14 градусов, с похолоданием в течение дня. Временами небольшой дождь.

Ветер южный с переходом на западный, 18−23 м/с.

Погода в Алтайском крае 23 октября

Температура от 0 до +5 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле 23 октября

Температура от +2 до +4 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5−10 м/с.

Ранее в выходные обещали жару.

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