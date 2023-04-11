11 апреля
﻿
Жизнь

Каким будет трехэтажное здание для ремонта техники, которое построят в Барнауле

На ул. Смирнова, 21, у пересечения с ул. Северо-Западной планируют построить трехэтажное здание общественного назначения. Переработанный проект представили на градостроительном совете.

Проект здания на ул. Смирнова, 21.
Проект здания на ул. Смирнова, 21.
Мастерская Золотова

Предполагается, что внутри разместят мастерскую по ремонту бытовой техники. По проекту, первый этаж займут помещения для приема их хранения приборов, второй — мастерские по ремонту, третий — технические и бытовые.

Архитекторы учли полученные на прошлом заседании замечания: сдвинули здание вглубь участка, разместили достаточное количество парковочных мест на плане, уточнили нормы пожарной безопасности.

Самое главное изменение — в архитектурном и объемно-планировочном решении здания. Объект стал выразительнее, он больше не похож на серую «коробку». Первоначально постройка на эскизе выглядела как два разновысотных блока из сэндвич-панелей с рядовыми окнами.

Цвет привязали к окружающей застройке — добавлены белые тона. Предусмотрели вечернюю подсветку.

Эксперты согласовали проект.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость