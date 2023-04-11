Каким будет трехэтажное здание для ремонта техники, которое построят в Барнауле

На ул. Смирнова, 21, у пересечения с ул. Северо-Западной планируют построить трехэтажное здание общественного назначения. Переработанный проект представили на градостроительном совете.

Предполагается, что внутри разместят мастерскую по ремонту бытовой техники. По проекту, первый этаж займут помещения для приема их хранения приборов, второй — мастерские по ремонту, третий — технические и бытовые.

Архитекторы учли полученные на прошлом заседании замечания: сдвинули здание вглубь участка, разместили достаточное количество парковочных мест на плане, уточнили нормы пожарной безопасности.

Самое главное изменение — в архитектурном и объемно-планировочном решении здания. Объект стал выразительнее, он больше не похож на серую «коробку». Первоначально постройка на эскизе выглядела как два разновысотных блока из сэндвич-панелей с рядовыми окнами.

Цвет привязали к окружающей застройке — добавлены белые тона. Предусмотрели вечернюю подсветку.

Эксперты согласовали проект.