Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, Анатолий Выборный, сообщил, что за поджог тополиного пуха россиянам может грозить штраф от 5 до 50 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Минимальный размер штрафа для граждан составит 5 тыс. рублей, но если пожар повлек за собой уничтожение имущества или причинение легкого, или среднего вреда здоровью человека, то штраф может достигать 50 тыс. рублей.

Стоит отметить, что отдельной статьи за поджог пуха в законе нет, однако поджог является разведением открытого огня, что запрещено законом в общественных местах.

В случае, если из-за поджога пуха произошел пожар, который привел к тяжелому вреду здоровью человека или смерти, наступает уголовная ответственность. Для организаций предусмотрены штрафы до 2 млн рублей или приостановление деятельности.

Ранее сообщалось, что в мэрии Барнаула напомнили, что нельзя поджигать тополиный пух.

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