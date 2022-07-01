Тополь + пух + жара + июль. Тест: насколько хорошо вы помните нетленную песню троих «Иванушек»

Несмотря на то, что интенсивные выбросы тополиного пуха у нас в Барнауле уже закончились, мимо этой песни в июле пройти никак нельзя. Мотив известен всем, а вот слова? Что же там так нежно нашептывал рыженький из «Иванушек International»? Узнаете, пройдя тест altapress.ru.