Тополь + пух + жара + июль. Тест: насколько хорошо вы помните нетленную песню троих «Иванушек»

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Несмотря на то, что интенсивные выбросы тополиного пуха у нас в Барнауле уже закончились, мимо этой песни в июле пройти никак нельзя. Мотив известен всем, а вот слова? Что же там так нежно нашептывал рыженький из «Иванушек International»? Узнаете, пройдя тест altapress.ru.
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