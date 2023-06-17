17 июня
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Жизнь

В мэрии Барнаула напомнили, что нельзя поджигать тополиный пух

В жаркое время года тополиный пух может стать причиной возникновения пожара, предупредил пресс-центр администрации Барнаула.

Тополиный пух в Барнауле.
Тополиный пух в Барнауле.
Анна Зайкова

Любая неосторожность — брошенный окурок или спичка, разведенный костер, шалость детей и подростков с огнем — может привести к возгоранию.

Ведь пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью.

Поэтому места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и поливать водой. Также рекомендовано гражданам соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности в период цветения тополей.

В случае угрозы возникновения пожара необходимо срочно пожарную охрану – 01, 101; экстренные оперативные службы – 112.

Ранее является ли тополиный пух аллергеном, рассказал эксперт. Симптомы, которые связаны с аллергической реакцией при контакте с пухом могут грозить только тем, кто уже знает, что у него есть аллергия.

Риск аллергической реакции в сезон тополиного пуха связан с тем, что он может переносить на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав. Но аллергия на сам пух — чрезвычайно редкое явление.

Что нужно делать

Проводить чаще влажную уборку в помещении, проветривать. После возвращения с улицы менять одежду и принимать душ, и чтобы пыльца не попадала в квартиру. Ставить сетки на окна.

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