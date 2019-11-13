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Жизнь

Какое животное по восточному календарю будет символом Нового года-2020

По восточному календарю 2020 — это год Белой Металлической Крысы. Согласно восточному гороскопу, следующий год будет удачным для честных людей. Altapress.ru рассказывает о символе 2020 года и о том, каким будет новый год по восточному календарю.

Крыса
Крыса
СС0

Год Белой Крысы 2020: что это значит

Восточный календарь разделен на 12-летние циклы. Каждый год имеет свой символ: Коза (Овца), Обезьяна, Крыса, Петух, Свинья, Змея, Лошадь, Собака, Тигр, Дракон, Бык и Кролик.

Согласно гороскопу, каждый символ года имеет определенное значение и особенным образом влияет на людей, которые родились под его «покровительством».

Кроме 12 символов года, восточный календарь включает пять стихий и соответствующих им цветов: дерево (зеленый), огонь (красный), земля (желтый), металл (белый), вода (синий или черный).

2020 год — год Белой Металлической Крысы. Яркие черты этого знака — упорство, стойкость, решительность, готовность бороться за справедливость, пишет «Комсомольская правда».

Новый год, подарки.
Новый год, подарки.
СС0

Каким будет 2020 год по восточному календарю

Год Белой Крысы считается подходящим временем для заключения брака и рождения детей. Белый цвет символизирует чистоту и искренность.

Согласно восточному гороскопу, сложности могут наступить в начале года. Нужно «расположить» к себе Белую Металлическую Крысу. Она покровительствует решительным, твердым, добрым к окружающим.

В финансовом плане все будет благополучно. Главное — умножать благосостояние честным путем.

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