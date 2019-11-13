Какое животное по восточному календарю будет символом Нового года-2020

Год Белой Крысы 2020: что это значит
Восточный календарь разделен на 12-летние циклы. Каждый год имеет свой символ: Коза (Овца), Обезьяна, Крыса, Петух, Свинья, Змея, Лошадь, Собака, Тигр, Дракон, Бык и Кролик.
Согласно гороскопу, каждый символ года имеет определенное значение и особенным образом влияет на людей, которые родились под его «покровительством».
Кроме 12 символов года, восточный календарь включает пять стихий и соответствующих им цветов: дерево (зеленый), огонь (красный), земля (желтый), металл (белый), вода (синий или черный).
2020 год — год Белой Металлической Крысы. Яркие черты этого знака — упорство, стойкость, решительность, готовность бороться за справедливость, пишет «Комсомольская правда».
Каким будет 2020 год по восточному календарю
Год Белой Крысы считается подходящим временем для заключения брака и рождения детей. Белый цвет символизирует чистоту и искренность.
Согласно восточному гороскопу, сложности могут наступить в начале года. Нужно «расположить» к себе Белую Металлическую Крысу. Она покровительствует решительным, твердым, добрым к окружающим.
В финансовом плане все будет благополучно. Главное — умножать благосостояние честным путем.