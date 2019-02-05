Какого числа Сагаалган в 2019 и зачем в канун праздника обтираются тестом

Сагаалган: праздник Белого месяца 2019
Сагаалган выпадает на «Сагаан сар» — «Белый месяц». Такое название месяц получил потому, что в это время у скотоводов начиналось изобилие молочной пищи.
Предположительно, название «Сагаалган» может означать «праздник молочной пищи».
Сагаалган 2019: традиции и обычаи
- За сутки до Сагаалгана стараются рассчитаться со старыми долгами, мирятся, выкидывают хлам из дома. Проводят обряд очищения (окуривают благовониями дом и всех членов семьи). Верующие соблюдают пост — не едят мясо и не употребляют алкоголь.
- В канун Сагаалгана буддисты в храмах совершают обряд духовного очищения.
- Перед обрядом дома принято обтереться кусочком теста из муки и воды: считается, что в него переносится все плохое. Потом из теста лепят человечка, заворачивают в бумагу. В течение недели его нужно принести в дацан, чтобы там тесто сожгли.
- Вечером после молебна освящают и зажигают костер. Считается, что с дымом должны уйти все беды уходящего года.
- В новогоднюю ночь по лунному календарю принято бодрствовать.
- В праздник Сагаалган стараются навестить и поздравить всех родственников и друзей. На праздничный стол обязательно подаются молочные продукты: молоко, творог, сметана, арса, урмэ, саламат. В Новый год проводят концерты, музыкальные фестивали и другие мероприятия.
Как еще называют Новый год по лунному календарю?
Сагаалган — только одно из названий народного Нового года по лунному календарю. У разных народов есть разные названия: Цаган Сар, Шагаа, Чага-Байрам и другие.
Чаще всего Новый год по лунному календарю называют «китайский Новый год».