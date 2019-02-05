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Жизнь

Какого числа Сагаалган в 2019 и зачем в канун праздника обтираются тестом

Сагаалган — буддийский и светский народный праздник. Это Новый год по лунному календарю в Бурятии, Республике Алтай, Якутии, Туве. В 2019 году Сагаалган празднуют 5 февраля. Как его отмечают, почему называют праздником Белого месяца и зачем в канун Сагаалгана обтираются тестом — в материале altapress.ru.

Буддизм. Азия. Новый год
Буддизм. Азия. Новый год
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Сагаалган: праздник Белого месяца 2019

Сагаалган выпадает на «Сагаан сар» — «Белый месяц». Такое название месяц получил потому, что в это время у скотоводов начиналось изобилие молочной пищи.

Предположительно, название «Сагаалган» может означать «праздник молочной пищи».

Сагаалган 2019: традиции и обычаи

  • За сутки до Сагаалгана стараются рассчитаться со старыми долгами, мирятся, выкидывают хлам из дома. Проводят обряд очищения (окуривают благовониями дом и всех членов семьи). Верующие соблюдают пост — не едят мясо и не употребляют алкоголь.
  • В канун Сагаалгана буддисты в храмах совершают обряд духовного очищения.
  • Перед обрядом дома принято обтереться кусочком теста из муки и воды: считается, что в него переносится все плохое. Потом из теста лепят человечка, заворачивают в бумагу. В течение недели его нужно принести в дацан, чтобы там тесто сожгли.
Буддизм. Азия. Новый год
Буддизм. Азия. Новый год
СС0
  • Вечером после молебна освящают и зажигают костер. Считается, что с дымом должны уйти все беды уходящего года.
  • В новогоднюю ночь по лунному календарю принято бодрствовать.
  • В праздник Сагаалган стараются навестить и поздравить всех родственников и друзей. На праздничный стол обязательно подаются молочные продукты: молоко, творог, сметана, арса, урмэ, саламат. В Новый год проводят концерты, музыкальные фестивали и другие мероприятия.
Китайский Новый год
Китайский Новый год
СС0

Как еще называют Новый год по лунному календарю?

Сагаалган — только одно из названий народного Нового года по лунному календарю. У разных народов есть разные названия: Цаган Сар, Шагаа, Чага-Байрам и другие.

Чаще всего Новый год по лунному календарю называют «китайский Новый год».

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