Какого числа Сагаалган в 2019 и зачем в канун праздника обтираются тестом

Сагаалган — буддийский и светский народный праздник. Это Новый год по лунному календарю в Бурятии, Республике Алтай, Якутии, Туве. В 2019 году Сагаалган празднуют 5 февраля. Как его отмечают, почему называют праздником Белого месяца и зачем в канун Сагаалгана обтираются тестом — в материале altapress.ru.