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Жизнь

Какого числа Троица в 2019 году

В 2019 году православный праздник Троица будет 16 июня. Его дата зависит от Пасхи и каждый год меняется. Рассказываем, в чем суть Троицы и почему этот день считается одним из самых важных в православной церкви.

Православная церковь
Православная церковь
ССО

Троица 2019: суть и традиции

Согласно Священному Писанию, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. После этого они заговорили на разных языках, которых не знали ранее. В этот день они проповедовали, и в христианство обратилось множество людей.

Полное название — день Святой Троицы. Он считается днем рождения христианской Церкви.

Согласно православным догматам, Бог един в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа. Вера в Троицу отличает христианство от других монотеистических религий — иудаизма и ислама.

Троица — один из важнейших православных праздников, поэтому в этот день нужно сходить в церковь, исповедоваться и причаститься. На Троицу храмы украшают цветами, ветвями деревьев и устилают пол травами.

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