Какого числа Ураза-Байрам в 2019 и в чем суть этого праздника

В 2019 году Ураза-Байрам начинается 4 июня. Это второй по важности исламский праздник. В этот день нельзя поститься: все верующие радуются празднику, посещают праздничную молитву, приглашают в гости родных и друзей. Рассказываем, в чем суть и как правильно праздновать Ураза-Байрам 2019.