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Жизнь

Какого числа Ураза-Байрам в 2019 и в чем суть этого праздника

В 2019 году Ураза-Байрам начинается 4 июня. Это второй по важности исламский праздник. В этот день нельзя поститься: все верующие радуются празднику, посещают праздничную молитву, приглашают в гости родных и друзей. Рассказываем, в чем суть и как правильно праздновать Ураза-Байрам 2019.

Мечеть
Мечеть
СС0

Ураза-Байрам 2019: суть и традиции

Ураза-Байрам — это праздник окончания поста. Он отмечается после завершения Рамадана — священного для мусульман месяца.

В богословской терминологии в исламе Ураза-Байрам называется Идуль-фитр — праздник разговения, сообщает портал umma.ru. Это второй по важности праздник после Курбан-Байрам — праздника жертвоприношения.

В ночь перед праздником необходимо помолиться — читать дополнительные намазы, Коран и славить Бога, а утром — посетить праздничную молитву и проповедь.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

В Ураза-Байрам поощряется особая щедрость к супруге, детям и родственникам. Верующие ходят в гости и приглашают гостей к себе. Праздничный стол принято делать изобильным.

Обычно праздничную молитву в Ураза-Байрам посещают только мужчины. Женщины могут прийти на праздничный намаз, но это не обязательно.

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