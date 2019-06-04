Какого числа Ураза-Байрам в 2019 и в чем суть этого праздника

Ураза-Байрам 2019: суть и традиции
Ураза-Байрам — это праздник окончания поста. Он отмечается после завершения Рамадана — священного для мусульман месяца.
В богословской терминологии в исламе Ураза-Байрам называется Идуль-фитр — праздник разговения, сообщает портал umma.ru. Это второй по важности праздник после Курбан-Байрам — праздника жертвоприношения.
В ночь перед праздником необходимо помолиться — читать дополнительные намазы, Коран и славить Бога, а утром — посетить праздничную молитву и проповедь.
В Ураза-Байрам поощряется особая щедрость к супруге, детям и родственникам. Верующие ходят в гости и приглашают гостей к себе. Праздничный стол принято делать изобильным.
Обычно праздничную молитву в Ураза-Байрам посещают только мужчины. Женщины могут прийти на праздничный намаз, но это не обязательно.