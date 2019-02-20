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Жизнь

Какого числа Великий пост в 2019 году и зачем верующие отказываются от мяса и развлечений

Великий пост — самый долгий и строгий в православной церкви. Он начинается после Масленицы и завершается на Пасху. В это время верующие отказываются от пищи животного происхождения и большинства развлечений. Рассказываем, когда начинается Великий пост в 2019 году и в чем его суть.

Великий пост.
Великий пост.
ekaterinburg-eparhia.ru

Когда начинается Великий пост-2019?

  • Начало Великого поста — 11 марта.
  • Конец Великого поста — 27 апреля.

В чем суть Великого поста?

Во время Великого поста верующие готовятся к празднованию важнейшего православного праздника — Пасхи, светлого Воскресения Христова.

Православный Великий пост — это не «религиозная диета». Основной смысл поста не в отказе от сладостей или мяса, а в покаянии, очищении и подготовке к встрече Пасхи, пишет «Фома».

Во время Великого поста православные стараются чаще посещать храм и совершать добрые дела, больше читать Евангелие. В этот период необходимо исповедаться и причаститься (в церкви нет строгих правил, как часто нужно причащаться, но считается, что в посты сделать это желательно).

Кроме того, в дни поста не рекомендуется впадать в уныние, злиться на окружающих, ругаться и завидовать. Желательно ограничить время просмотра телевизора и социальных сетей, а также избегать походов в кино, театр и клубы.

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