Новый пациент — кречет — появился в барнаульской организации помощи дикими животным «Ноев ковчег», пишут в группе во «ВКонтакте».

Кречет с суровым взглядом попал в «Ноев ковчег» на прошлой неделе. Ему оказывают медицинскую помощь. Пока, пишут волонтеры, «нет ясного прогноза, но лечение покажет».

«Каков красавец!» — добавляют в группе.

В публикации говорится, что, кроме кречета, содержат еще четырех подопечных.

Среди них черный коршун, обыкновенная перепелка, мохноногий курганник (его хотят определить на ПЖМ в барнаульский зоопарк) и серая ворона. У последней перелом крыла.

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