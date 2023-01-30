Кречет с суровым взглядом попал в «Ноев ковчег» на прошлой неделе. Ему оказывают медицинскую помощь. Пока, пишут волонтеры, «нет ясного прогноза, но лечение покажет».
«Каков красавец!» — добавляют в группе.
В публикации говорится, что, кроме кречета, содержат еще четырех подопечных.
Среди них черный коршун, обыкновенная перепелка, мохноногий курганник (его хотят определить на ПЖМ в барнаульский зоопарк) и серая ворона. У последней перелом крыла.
Ранее altapress.ru рассказал, как биологи Алтайского госуниверситета «высиживают» краснокнижных соколов-балобанов.
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