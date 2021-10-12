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Жизнь

Какой будет пенсия россиян в 2022 году

С 1 января 2022-го в России проиндексируют страховые пенсии. Об этом рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. На сколько увеличатся выплаты — в разборе altapress.ru.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0
1
На сколько в стране повысят страховую пенсию?

По словам Финогеновой, страховые пенсии проиндексируют на 5,9%.

2
Какие еще выплаты увеличатся?

Эксперт отмечает, что с 1 апреля на 7,7% вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению.

Деньги.
Деньги.
СС0

Кроме того, с 1 февраля на 5,8% повысятся ежемесячные денежные выплаты. В этом случае «размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера», добавляет Юлия Финогенова.

3
Кому положены ежемесячные денежные выплаты?

На ежемесячные пособия претендуют ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от радиации, инвалиды с детства, Герои России и СССР, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и некоторые другие категории.

Ветераны.
Ветераны.
Анна Зайкова

«Размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ. — Прим. ред.) довольно сильно различаются по размеру в зависимости от статуса получателя, поскольку регулируются разными федеральными законами. Например, ветераны боевых действий с 2022 года получат ЕДВ в размере 3 398 рублей ежемесячно, а Герои РФ — 72 872 рубля в месяц», — уточняет профессор.

4
Что эксперт сказала о накопительных пенсиях?

Финогенова подчеркивает, что с 2022 года выплаты накопительных пенсий начнут получать женщины 1967 года рождения.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

Средний размер накопительной пенсии — 2 613 рублей. Узнать точную сумму можно на портале «Госуслуг».

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