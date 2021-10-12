Какой будет пенсия россиян в 2022 году

3

Кому положены ежемесячные денежные выплаты?

На ежемесячные пособия претендуют ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от радиации, инвалиды с детства, Герои России и СССР, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и некоторые другие категории.

Ветераны. Анна Зайкова

«Размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ. — Прим. ред.) довольно сильно различаются по размеру в зависимости от статуса получателя, поскольку регулируются разными федеральными законами. Например, ветераны боевых действий с 2022 года получат ЕДВ в размере 3 398 рублей ежемесячно, а Герои РФ — 72 872 рубля в месяц», — уточняет профессор.