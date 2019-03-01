Какой будет погода в начале марта в Алтайском крае

С 1 по 7 марта в Алтайском крае будет теплая погода с осадками и сильным ветром, сообщает ГУ МЧС по региону.

Средняя температура воздуха ожидается в районе −4…−2. Ночью столбик термометра покажет −6…−2, а днем −5…−0.

Всю неделю будут слабые осадки, но на 1 и 5 марта синоптики прогнозируют до 7−12 мм (1 мм выпавшего снега приравнивается к 1−1,5 см высоты снежного покрова в зависимости от структуры снега, уточняет primpogoda.ru).

В начале марта порывы ветра могут достигнуть 15−21 м/с.

Согласно данным алтайского ЦГМС, на выходных, 2 и 3 марта, в предгорных районах Алтайского края потеплеет до +11, в среднем по региону столбик термометра днем покажет −2…+5.