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Жизнь

Какой должна быть музыка для Хэллоуина?

Несколько дней подряд люди веселились в честь Хэллоуина, демонстрируя друг другу интересные образы с достаточно оригинальными костюмами. Однако создать настроение только одними костюмами было бы недостаточно. Решающее значение имеет грамотно составленный плейлист, тем более сегодня не составит проблем скачать mp3 бесплатно — для этого в сети есть ряд специализированных порталов.

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Топ актуальных хитов для вечеринки в стиле Хэллоуин

Среди самых интересных нужно отметить следующие:

  1. Мрачный электро-поп Yeah Yeah Yeahs отлично впишется в любой праздник. Кое-что они предложили и для Дня всех святых. «Танцуй, пока ты не умерла» станет отличным вариантом для того, чтобы хорошенько подвигаться на танцполе. Указанный трек превосходно передает то состояние, которое требует тематика вечера — отсутствие тормозов, прыгающие стены и несколько спутанное сознание.
  2. Оптимальным сочетанием монстров из ужастиков и гламура можно назвать первые альбомы Леди Гаги. Достаточно скачать музыку и можно напевать о том, как душа была украдена кровожадным чудовищем.
  3. Если Вы ощущаете, что в Вас кроется потусторонняя сила, неплохо было бы «повыть на луну» под известные хиты Шакиры.
  4. Многих из нас в детстве шокировала Мортиша Аддамс — женщина-супергерой. Достаточно включить аудиодорожку к фильму ужасов из детства и воспоминания обеспечены.
  5. Настоящим открытием был короткометражный фильм Майкла Джексона с соответствующим музыкальным сопровождением. Чудовищный видеоряд и пугающие песни — даже если этот клип Вы видели не раз, он все равно будет приводить в дрожь.
  6. Мрачные треки есть не только на иностранных языках. Известны украинские и узбекские песни. Например, украинец Pianoboy предлагает репертуар, который подойдет для Хеллоуина.

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Об особенностях музыкального ресурса uztop.net

Жанры, представленные здесь, удовлетворят предпочтения даже самых требовательных слушателей. Песни делятся на категории:

  • главная;
  • узбекская музыка;
  • Новые имена;
  • альбомы с новинками;
  • новости шоу бизнеса.

Решающее значение имеет отсутствие необходимости проходить регистрацию, защита персональных данных и возможность загружать треки на большой скорости.

Для большего удобства пользователей здесь есть система поиска — вбив название исполнителя и песню, получится найти ее в сжатые сроки. Это хорошее решение для тех, кто не имеет возможности тратить свое время на то, чтобы оценить весь предложенный репертуар.

Фотографии предоставлены рекламодателем. (18+)

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