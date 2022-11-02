Какой должна быть музыка для Хэллоуина?

Топ актуальных хитов для вечеринки в стиле Хэллоуин
Среди самых интересных нужно отметить следующие:
- Мрачный электро-поп Yeah Yeah Yeahs отлично впишется в любой праздник. Кое-что они предложили и для Дня всех святых. «Танцуй, пока ты не умерла» станет отличным вариантом для того, чтобы хорошенько подвигаться на танцполе. Указанный трек превосходно передает то состояние, которое требует тематика вечера — отсутствие тормозов, прыгающие стены и несколько спутанное сознание.
- Оптимальным сочетанием монстров из ужастиков и гламура можно назвать первые альбомы Леди Гаги. Достаточно скачать музыку и можно напевать о том, как душа была украдена кровожадным чудовищем.
- Если Вы ощущаете, что в Вас кроется потусторонняя сила, неплохо было бы «повыть на луну» под известные хиты Шакиры.
- Многих из нас в детстве шокировала Мортиша Аддамс — женщина-супергерой. Достаточно включить аудиодорожку к фильму ужасов из детства и воспоминания обеспечены.
- Настоящим открытием был короткометражный фильм Майкла Джексона с соответствующим музыкальным сопровождением. Чудовищный видеоряд и пугающие песни — даже если этот клип Вы видели не раз, он все равно будет приводить в дрожь.
- Мрачные треки есть не только на иностранных языках. Известны украинские и узбекские песни. Например, украинец Pianoboy предлагает репертуар, который подойдет для Хеллоуина.
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