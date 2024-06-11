После закрытия завода стоимость камня увеличится с одной тысячи рублей до трех-четырех тысяч за квадратный метр, а объем добычи сократится на 50%.
В Минприроды сообщили, что лицензия была отозвана из-за жалоб местных жителей на шум от работы предприятия. Однако экспертиза государственной лаборатории не подтвердила нарушения, а опрос жителей показал, что шум никому не мешает.
Руководство завода предполагает, что территорию хотят передать девелоперам. Участок находится в двух километрах от Каспийского моря, и план будущего жилого комплекса уже разработан. Предприятие пытается оспорить решение министерства через суд.
Ранее сообщалось, что резко взлетели цены на картофель в России.
Самое важное - в нашем Telegram-канале