11 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Какой популярный стройматериал может вырасти в цене

Из-за аннулирования лицензии старейшего завода по добыче известняка-ракушечника в Дербенте, дагестанский камень может резко подорожать — на 200%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на руководство предприятия ПК ДКСМ.

После закрытия завода стоимость камня увеличится с одной тысячи рублей до трех-четырех тысяч за квадратный метр, а объем добычи сократится на 50%.

В Минприроды сообщили, что лицензия была отозвана из-за жалоб местных жителей на шум от работы предприятия. Однако экспертиза государственной лаборатории не подтвердила нарушения, а опрос жителей показал, что шум никому не мешает.

Руководство завода предполагает, что территорию хотят передать девелоперам. Участок находится в двух километрах от Каспийского моря, и план будущего жилого комплекса уже разработан. Предприятие пытается оспорить решение министерства через суд.

Ранее сообщалось, что резко взлетели цены на картофель в России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Неоклассика: Эйнауди, Рихтер
Фильм о журнале «Юность»
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость