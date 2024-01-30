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Жизнь

Какую погоду предскажет Антон Перезимник: приметы и традиции 30 января

Погоду в Антонов день считали очень обманчивой. 30 января называли "Антон Перезимник", "Антонина - зиме половина".

Зима, мороз. Оттепель.
Зима, мороз. Оттепель.
СС0

Традиции Антонова дня

30 января не стоит доверять теплой погоде - вполне возможно, что скоро ее сменят сильные морозы. В народе говорили: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет».

Чтобы привлечь весну, хозяйки пекли толокняные колобки, символизирующее солнце. Выпечкой угощали детей и гостей.

В этот день заботились о домашнем скоте. Проверяли запасы кормов, чистили хлев. Святому Антонию молились о благополучном отеле коров и безопасности скота.

Также проводили специальный обряд, чтобы обмануть нечисть. Человек, выходящий первым из дома, шел от дому к крыльцу пятками вперед, обозначая следами, что в жилище пришел сам хозяин.

Мороз на Алтае. Зима.
Мороз на Алтае. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru

Что нельзя делать 30 января

  • Женщинам нельзя вязать и заниматься рукоделием - можно привлечь в дом болезнь.
  • Не стоит готовить бобовые и чечевицу - можно заболеть корью.
  • Нельзя озвучивать долгосрочные планы - они могут не сбыться.
  • Не рекомендуется лениться и откладывать важные дела.
  • Запрещено ссориться и ругаться.
Вязаные варежки.
Вязаные варежки.
pixabay.com.

Приметы Антонова дня

  • Теплая погода в этот день, сулит сильные морозы в ближайшее время.
  • Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.
  • Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.
  • У месяца рога круглые – к ясной и морозной погоде.
  • Ясный и безветренный день – к морозу.

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