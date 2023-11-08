8 ноября
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Жизнь

Какую работу жители Алтайского края хотели заполучить больше всего в октябре

В октябре жители Алтайского края больше всего хотели работать менеджерами и администраторами. Рассказываем, какие еще профессии стали самыми популярными в октябре, а в сторону каких специалисты смотрели реже всего.

Официант.
Официант.
СС0

Самые желанные

Специалисты платформы по поиску работы hh.ru проанализировали 62 тыс. активных резюме. Оказалось, что чаще всего свои резюме оставляли менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами. На эту профессию претендовали 5% всех, кто искал работу в октябре.

Чуть менее востребованной была работа администратором (4,2% резюме), а на третьем месте расположились продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (4%).

В топ-15 самых желанных профессий также попали:

  • водители;
  • бухгалтеры;
  • операторы call-центра;
  • операторы базы данных;
  • менеджеры по работе с партнерами;
  • секретари;
  • упаковщики, комплектовщики;
  • кладовщики;
  • официанты, бариста;
  • юристы;
  • курьеры;
  • юрисконсультанты.
Бухгалтер.
Бухгалтер.
Фото: GettyImages

Без особых требований

Список самых популярных профессий в целом вышел неудивительный. Критерии к большинству вакансий в этих сферах совсем не требовательные. Зачастую не обязателен даже минимальный опыт работы, в формулировках фигурирует фраза «всему научим», а платить обещают сразу, без долгих стажировок и испытательных сроков.

Только по официальным данным за январь-сентябрь 2023 года цены в России выросли на 4,6%. Но эксперты отмечают, что для людей ситуация ощущается в два раза тяжелее.

Все еще играют роль санкции и направление значительной части бюджета на СВО. Поэтому людям важнее заработать здесь и сейчас, а не в перспективе карьерного роста.

К тому же, на рынок труда активно выходит поколение конца 90-х – начала 00-х, то есть молодые люди, зачастую студенты, не имеющие опыта.

Секретарь.
Секретарь.
unsplash.com

Не в тренде

Самая высокая конкуренция оказалась среди претендентов на вакансию менеджера по работе с партнерами. Конкурс составил в среднем 40,9 резюме на одно место. Такие сотрудники ищут и анализируют потенциальных клиентов, согласовывают с ними проекты, заключают договоры и прочее.

Дальше градус конкуренции заметно спадает. На каждую должность юрисконсультанта, администратора, юриста и секретаря претендуют по 13-14 человек, а на оператора базы данных - 10-11.

Однако, несмотря на высокую активность соискателей, среди популярных профессий есть и дефицитные. Например, операторы call-центра, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, водители и менеджеры. На каждую вакансию в этих сферах приходится примерно два-три резюме при норме больше четырех.

Не в тренде оказались в Алтайском крае оказались зоотехники, метрологи, главные врачи, заведующие аптекой, геологи, бортпроводники, а также менеджеры по компенсациям и льготам.

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