Какую работу жители Алтайского края хотели заполучить больше всего в октябре

Самые желанные
Специалисты платформы по поиску работы hh.ru проанализировали 62 тыс. активных резюме. Оказалось, что чаще всего свои резюме оставляли менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами. На эту профессию претендовали 5% всех, кто искал работу в октябре.
Чуть менее востребованной была работа администратором (4,2% резюме), а на третьем месте расположились продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (4%).
В топ-15 самых желанных профессий также попали:
- водители;
- бухгалтеры;
- операторы call-центра;
- операторы базы данных;
- менеджеры по работе с партнерами;
- секретари;
- упаковщики, комплектовщики;
- кладовщики;
- официанты, бариста;
- юристы;
- курьеры;
- юрисконсультанты.
Без особых требований
Список самых популярных профессий в целом вышел неудивительный. Критерии к большинству вакансий в этих сферах совсем не требовательные. Зачастую не обязателен даже минимальный опыт работы, в формулировках фигурирует фраза «всему научим», а платить обещают сразу, без долгих стажировок и испытательных сроков.
Только по официальным данным за январь-сентябрь 2023 года цены в России выросли на 4,6%. Но эксперты отмечают, что для людей ситуация ощущается в два раза тяжелее.
Все еще играют роль санкции и направление значительной части бюджета на СВО. Поэтому людям важнее заработать здесь и сейчас, а не в перспективе карьерного роста.
К тому же, на рынок труда активно выходит поколение конца 90-х – начала 00-х, то есть молодые люди, зачастую студенты, не имеющие опыта.
Не в тренде
Самая высокая конкуренция оказалась среди претендентов на вакансию менеджера по работе с партнерами. Конкурс составил в среднем 40,9 резюме на одно место. Такие сотрудники ищут и анализируют потенциальных клиентов, согласовывают с ними проекты, заключают договоры и прочее.
Дальше градус конкуренции заметно спадает. На каждую должность юрисконсультанта, администратора, юриста и секретаря претендуют по 13-14 человек, а на оператора базы данных - 10-11.
Однако, несмотря на высокую активность соискателей, среди популярных профессий есть и дефицитные. Например, операторы call-центра, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, водители и менеджеры. На каждую вакансию в этих сферах приходится примерно два-три резюме при норме больше четырех.
Не в тренде оказались в Алтайском крае оказались зоотехники, метрологи, главные врачи, заведующие аптекой, геологи, бортпроводники, а также менеджеры по компенсациям и льготам.