Игра на понижение. Жители Алтайского края чаще всех в Сибири готовы уступить в зарплате

Специалисты платформы по поиску работы hh.ru провели ежеквартальное исследование и выяснили, что жители Алтайского края чаще других в Сибири готовы пойти на снижение зарплат ради гарантированного трудоустройства.

Престиж и комфорт

По итогам данных за июль-сентябрь, на уступки в оплате труда готовы пойти 44% опрошенных. То есть почти половина алтайских работников предпочтут более низкую зарплату, чем не устроиться в выбранную компанию.

Дело тут не только в нежелании оставаться безработными, но и в престиже. Хорошие условия труда, современная техника на рабочем месте, соцпакет, близость к дому – все это может заставить специалистов выбрать собственный комфорт в ущерб деньгам.

Между тем, это самый высокий показатель по Сибири. Самый низкий - в Иркутской области (29%). По России средний показатель установился на 38%.

Работа. Офис. unsplash.com

Кто не готов снижать аппетиты

Гибкость относительно желаемого заработка чаще всего готовы проявлять кадры из сферы ИТ. 52% специалистов этой квалификации отметили, что откажутся от части оплаты ради места.

Чуть неохотнее, но все же пойдут на компромисс сотрудники из области развлечений и медиа (40%) и специалисты по безопасности (39%).

В то же время снижать зарплатные аппетиты категорически не готовы 45% жителей региона.

На уступки не пойдут преимущественно работники сферы закупок (59%), HR-специалисты (57%), эксперты по консалтингу и стратегиям (56%), строители (54%), а также кадры из ретейла и ресторанно-гостиничного направления (по 53%).

Самый высокий показатель по Сибири в этом плане, опять же, в Иркутской области (43%), а также в Омской (50%). В целом по России таких соискателей 36%.

Работа. Офис. unsplash.com

Самые низкие ожидания в Сибири

По сравнению с весенне-летним периодом, доля работников, которые готовы на компромисс по оплате ради гарантированного трудоустройства, выросла на +7%. И напротив, число респондентов, которые не пойдут на уступки, снизилось на 9%.

Все это с учетом, что зарплатные ожидания в Алтайском крае и так на 17 тыс. рублей ниже, чем в среднем по стране. И находятся на последнем месте по Сибири.

Так, средняя ожидаемая зарплата по итогам августа составила 40 748 рублей. По России эта сумма - 58 178 рублей.

В Сибири средние ожидания по оплате труда установлены примерно в размере 47 887 рублей. На самые высокие зарплаты рассчитывают в Красноярском крае (52 775 тыс.руб). Алтайский край же замыкает список.

Офис. Работа. unsplash.com

На широкую ногу

Наиболее высокие зарплаты требуют кандидаты высшего и среднего менеджмента (86 742 рубля), специалисты в области стратегий, инвестиций и консалтинга (80 559 рублей), работники сельского хозяйства (68 576 рублей).

А также профессионалы в добыче сырья (67 531 рубль) и в строительстве (66 540 рублей).

В свою очередь, наиболее скромные запросы зафиксированы в розничной торговле (33 928 рублей), среди административного персонала (34 724 рубля) и в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе (35 597 рублей).