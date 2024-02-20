Какую рассаду пора сажать и где покупать семена, рассказал барнаульский профессор ботаники

Несмотря на сильные морозы уже пора задумывать о рассаде. Профессор кафедры ботаники, доктор биологических наук АлтГУ Татьяна Терехина рассказала, какие растения уже можно посеять на рассаду и как выбирать семена.

Терехина рассказала, что конец февраля — это самое подходящее время для того, чтобы сеять перцы и баклажаны. Южным растеняем требуется больше времени для роста.

Больше света

Если в квартире мало света, то профессор советует использовать специальные лампы. Так как при нехватке света растения становятся бледными.

Бюджетный вариант — экран из фольги, его нужно закрепить за рассадой таким образом, чтобы свет из окна, отражаясь, освещал растения.

Где лучше брать семена и землю

Семена лучше брать в специальных магазинах, а не на полках супермаркета. Также стоит переплатить за гранулированные семена. Эти семена не нужно замачивать, а специальный состав, которым они покрыты, защищает растение от грибковых болезней.

Землю для рассады тоже стоит покупать в специализированных магазинах.

При этом землю можно подготовить самостоятельно с осени, смешав землю из своего огорода с перегноем. Хранить такую землю лучше на холоде — например, на балконе, чтобы земля промерзла, а часть вредителей погибла.

Прожарить землю перед рассадой лучше не стоит, так как высокие температуры убьют полезную микрофлору.

Свеженькая травка

Если уже сейчас не терпится поесть свежей зелени, то можно попробовать вырастить микрозелень. В магазинах продается множество вариантов на любой вкус.

Также на подоконнике можно вырастить мини-овощи — помидоры и огурцы.

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