20 июня
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Жизнь

Какую соцподдержку оказывают россиянам, и кто получает ее в Алтайском крае. Разбор

  1. Кому положена социальная поддержка?
  2. Размеры пособий для россиян
  3. Матпомощь выделяют в трудной жизненной ситуации?
  4. Как узнать, могу ли я получить льготы?
  5. А какие документы нужны, чтобы получить матпомощь?
  6. Какую соцподдержку получили жители Алтайского края с начала 2022-го?
  7. Чтобы получить соцподдержку, надо писать заявление?
  8. Кому все-таки надо обратиться в ПФР?
  9. Россияне могут получить льготы?
  10. Что такое социальный контракт, и кто может его оформить?
  11. На что нуждающиеся семьи могут потрать деньги по соцконтракту?

Пенсионный фонд Российской Федерации начал предоставлять ряд выплат, компенсаций и пособий. На кого они рассчитаны и как их получить — в разборе altapress.ru.

1
Кому положена социальная поддержка?

На сайте Пенсионного фонда пишут, что на социальную поддержку могут рассчитывать семьи с детьми, семьи военных и силовиков, инвалиды-владельцы транспорта, а также реабилитированные жертвы политических репрессий.

2
Размеры пособий для россиян

Узнать размеры пособий можно на сайте ПФР. Для этого нужно выбрать, к какой категории вы относитесь. Там же указаны способы получения, перечень документов и сроки оформления. Например, единовременная выплата по беременности и родам составляет 767,72 руб. в месяц. Пособие предоставляется после родов за весь период декретного отпуска.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3
Матпомощь выделяют в трудной жизненной ситуации?

Да, матпомощь выделяют в трудной жизненной ситуации.

4
Как узнать, могу ли я получить льготы?

Узнать о положенных льготах можно через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Получить выписку из ЕГИССО можно через портал Госуслуг.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru
5
А какие документы нужны, чтобы получить матпомощь?

«Для получения матпомощи заявитель должен иметь российское гражданство, регистрацию в регионе обращения или статус без определенного места жительства. И самое главное — попадать под критерии адресной помощи в регионе обращения», — ранее объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

6
Какую соцподдержку получили жители Алтайского края с начала 2022-го?

649 млн рублей соцподдержки выплатили в Алтайском крае с начала 2022 года, как сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда.

Неработающие граждане с детьми получили пособия, а инвалиды, владеющие специальным транспортом, и те, кто подвергся воздействию радиации, — компенсации. Кроме того, выплаты начислили военнослужащим и их семьям.

Деньги. Рубли. Детская соска.
Деньги. Рубли. Детская соска.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA
7
Чтобы получить соцподдержку, надо писать заявление?

Нет, писать заявление не нужно.

«Для жителей нашего региона переход произошел автоматически», — отметила уточняет начальник управления установления социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Татьяна Выродова.

8
Кому все-таки надо обратиться в ПФР?

По словам Выродовой, в ПФР следует обратиться только тем, кто имеет право на поддержку, но пока им не воспользовался.

Логотип Пенсионного фонда.
Логотип Пенсионного фонда.
архив Пенсионного фонда
9
Россияне могут получить льготы?

Да, россияне могут получить льготы. К примеру, граждане предпенсионного возраста могут:

  • Уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость земельного участка. Это возможно, если он находится в собственности и его площадь — 6 соток,
  • Не платить налог на квартиру, дом, гараж иди хозяйственные постройки,
  • Получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом.
10
Что такое социальный контракт, и кто может его оформить?

Социальный контракт — это соглашение, которое заключают органы соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. Об этом сообщают на сайте Госдумы.

11
На что нуждающиеся семьи могут потрать деньги по соцконтракту?

Отмечается, что по соцконтракту нуждающиеся семьи могут потратить деньги на лекарства, обувь и одежду, а также хозяйственные принадлежности и канцтовары для школы.

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