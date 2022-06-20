Какую соцподдержку оказывают россиянам, и кто получает ее в Алтайском крае. Разбор

На сайте Пенсионного фонда пишут, что на социальную поддержку могут рассчитывать семьи с детьми, семьи военных и силовиков, инвалиды-владельцы транспорта, а также реабилитированные жертвы политических репрессий.
Узнать размеры пособий можно на сайте ПФР. Для этого нужно выбрать, к какой категории вы относитесь. Там же указаны способы получения, перечень документов и сроки оформления. Например, единовременная выплата по беременности и родам составляет 767,72 руб. в месяц. Пособие предоставляется после родов за весь период декретного отпуска.
Узнать о положенных льготах можно через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Получить выписку из ЕГИССО можно через портал Госуслуг.
«Для получения матпомощи заявитель должен иметь российское гражданство, регистрацию в регионе обращения или статус без определенного места жительства. И самое главное — попадать под критерии адресной помощи в регионе обращения», — ранее объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
649 млн рублей соцподдержки выплатили в Алтайском крае с начала 2022 года, как сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда.
Неработающие граждане с детьми получили пособия, а инвалиды, владеющие специальным транспортом, и те, кто подвергся воздействию радиации, — компенсации. Кроме того, выплаты начислили военнослужащим и их семьям.
Нет, писать заявление не нужно.
«Для жителей нашего региона переход произошел автоматически», — отметила уточняет начальник управления установления социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Татьяна Выродова.
По словам Выродовой, в ПФР следует обратиться только тем, кто имеет право на поддержку, но пока им не воспользовался.
Да, россияне могут получить льготы. К примеру, граждане предпенсионного возраста могут:
- Уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость земельного участка. Это возможно, если он находится в собственности и его площадь — 6 соток,
- Не платить налог на квартиру, дом, гараж иди хозяйственные постройки,
- Получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом.
Социальный контракт — это соглашение, которое заключают органы соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. Об этом сообщают на сайте Госдумы.
Отмечается, что по соцконтракту нуждающиеся семьи могут потратить деньги на лекарства, обувь и одежду, а также хозяйственные принадлежности и канцтовары для школы.