Какую соцподдержку оказывают россиянам, и кто получает ее в Алтайском крае. Разбор

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Какую соцподдержку получили жители Алтайского края с начала 2022-го?

649 млн рублей соцподдержки выплатили в Алтайском крае с начала 2022 года, как сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда.

Неработающие граждане с детьми получили пособия, а инвалиды, владеющие специальным транспортом, и те, кто подвергся воздействию радиации, — компенсации. Кроме того, выплаты начислили военнослужащим и их семьям.