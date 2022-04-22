Кто имеет право на материальную помощь, и как ее получить. Разбор

Да. Как сообщил «Прайму» заслуженный юрист России Иван Соловьев, россияне в трудной ситуации имеют право на материальную помощь.
«Для получения госуслуги заявитель должен иметь российское гражданство, регистрацию в регионе обращения или статус без определенного места жительства. И самое главное — попадать под критерии адресной помощи в регионе обращения», — пояснил эксперт.
Закон определяет «трудную жизненную ситуацию» как обстоятельство, которое нарушает обычное течение жизни. И, как правило, человек не может справиться с ним сам. Об этом пишет РИА Новости.
Единых критериев, по которым государство предоставляет помощь, нет. По словам Соловьева, общие принципы разъясняют в законе № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания».
Согласно закону, к обстоятельствам для получения матпомощи относятся:
- утрата способности к самообслуживанию;
- наличие в семье инвалида или ребенка-инвалида, если он нуждается в постоянном уходе.
Соловьев подчеркивает, что государство обычно предоставляет единовременную матпомощь. Но выплаты могут быть и регулярными.
Кроме денег, могут в трудной ситуации могут предоставить продукты, одежду, предметы гигиены или временное жилье.
Ранее стало известно, что к 77-й годовщине Победы ветеранам ВОВ и труженикам тыла выплатят единовременную матпомощь. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Российская газета».
Отмечается, что получить деньги смогут:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
- военные — если они служили в воинских частях, не входивших в состав действующей армии,
- военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
- лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»,
- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в войне,
- участники обороны Москвы,
- жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя,
- вдовы военнослужащих, погибших в годы войны,
- лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в ВОВ,
- бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто,
- труженики тыла,
- граждане, которые родились до 31 декабря 1931 года.
По данным на 23 февраля, размер выплат составит 10−25 тыс. рублей.
Материальную помощь предоставляют беженцам из Донбасса, отмечают «Аргументы и Факты». На каждого человека, если он пересек границу России с 18:00 18 февраля, выплачивают 10 тыс. рублей.
Получить деньги могут те, кого вывезли в РФ централизованно (специально организованными колоннами), и приехавшие самостоятельно.
Да. Чтобы получить пособие, беженец должен написать заявление. Его форму выдают на пропускном пункте — при переходе границы — и в центрах соцобслуживания.
К заявлению, добавляет «АиФ», надо приложить:
- документ, удостоверяющий личность, по которому человек пересек границу,
- документы, удостоверяющие личность несовершеннолетних детей и лиц под опекой (для них, кстати, нужен и документ-основание для установления опеки),
- миграционную карту,
- реквизиты счета, открытого в российском банке (на него придет выплата).
Российскую банковскую карту помогут оформить в пунктах временного содержания или управлении соцзащиты.
Кстати, тем, кто подал заявление на признание беженцами, положено ежедневное пособие — 100−150 рублей. Это относится к нетрудоспособным пенсионерам и инвалидам, одиноким родителям с несовершеннолетним ребенком или детьми, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Об этом говорится в постановлении правительства от 23 мая 1998 года № 484.
Согласно статье 6 ФЗ № 4528-I «О беженцах» беженцы и их семьи также имеют право на:
- услуги переводчика,
- содействие в проезде и провозе багажа к месту пребывания,
- получение направления в центр временного размещения,
- охрану в центре временного размещения,
- питание и пользование коммунальными услугами в месте временного содержания или центре временного размещения,
- медицинскую помощь,
- содействие в направлении на профобучение или трудоустройстве.
Ранее власти Алтайского края помогли обустроиться беженцам из ЛНР и ДНР.