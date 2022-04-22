22 апреля
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Жизнь

Кто имеет право на материальную помощь, и как ее получить. Разбор

Некоторым категориям населения государство помогает деньгами, одеждой и даже жильем. Кто может получить материальную помощь, и надо ли писать заявление, чтобы ее получить, — в нашем разборе.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
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1
Матпомощь можно получить в трудной ситуации?

Да. Как сообщил «Прайму» заслуженный юрист России Иван Соловьев, россияне в трудной ситуации имеют право на материальную помощь.

«Для получения госуслуги заявитель должен иметь российское гражданство, регистрацию в регионе обращения или статус без определенного места жительства. И самое главное — попадать под критерии адресной помощи в регионе обращения», — пояснил эксперт.

Бедность. Бездомный.
Бедность. Бездомный.
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2
Какие ситуации называют трудными?

Закон определяет «трудную жизненную ситуацию» как обстоятельство, которое нарушает обычное течение жизни. И, как правило, человек не может справиться с ним сам. Об этом пишет РИА Новости.

3
Как государство помогает в трудной ситуации?

Единых критериев, по которым государство предоставляет помощь, нет. По словам Соловьева, общие принципы разъясняют в законе № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания».

4
Как получить матпомощь в трудной ситуации: главные обстоятельства

Согласно закону, к обстоятельствам для получения матпомощи относятся:

  • утрата способности к самообслуживанию;
  • наличие в семье инвалида или ребенка-инвалида, если он нуждается в постоянном уходе.
Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com
5
А такую матпомощь предоставляют единовременно или по частям?

Соловьев подчеркивает, что государство обычно предоставляет единовременную матпомощь. Но выплаты могут быть и регулярными.

6
Что могут предоставить, кроме денег?

Кроме денег, могут в трудной ситуации могут предоставить продукты, одежду, предметы гигиены или временное жилье.

7
Какую матпомощь назначат ветеранам?

Ранее стало известно, что к 77-й годовщине Победы ветеранам ВОВ и труженикам тыла выплатят единовременную матпомощь. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Российская газета».

Мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Twitter.com.

Отмечается, что получить деньги смогут:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
  • военные — если они служили в воинских частях, не входивших в состав действующей армии,
  • военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
  • лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»,
  • инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в войне,
  • участники обороны Москвы,
  • жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя,
День Победы, 9 мая.
День Победы, 9 мая.
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  • вдовы военнослужащих, погибших в годы войны,
  • лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в ВОВ,
  • бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто,
  • труженики тыла,
  • граждане, которые родились до 31 декабря 1931 года.
8
А какие суммы выплатят ветеранам?

По данным на 23 февраля, размер выплат составит 10−25 тыс. рублей.

9
Кто еще может получить материальную помощь?

Материальную помощь предоставляют беженцам из Донбасса, отмечают «Аргументы и Факты». На каждого человека, если он пересек границу России с 18:00 18 февраля, выплачивают 10 тыс. рублей.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Получить деньги могут те, кого вывезли в РФ централизованно (специально организованными колоннами), и приехавшие самостоятельно.

10
Я беженец из Донбасса. Чтобы получить матпомощь, мне надо подать заявление?

Да. Чтобы получить пособие, беженец должен написать заявление. Его форму выдают на пропускном пункте — при переходе границы — и в центрах соцобслуживания.

11
Какие документы надо приложить к заявлению?

К заявлению, добавляет «АиФ», надо приложить:

  • документ, удостоверяющий личность, по которому человек пересек границу,
  • документы, удостоверяющие личность несовершеннолетних детей и лиц под опекой (для них, кстати, нужен и документ-основание для установления опеки),
  • миграционную карту,
Банковская карта.
Банковская карта.
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  • реквизиты счета, открытого в российском банке (на него придет выплата).
12
У меня нет российской банковской карты. Что делать?

Российскую банковскую карту помогут оформить в пунктах временного содержания или управлении соцзащиты.

13
Выплаты при подаче заявления

Кстати, тем, кто подал заявление на признание беженцами, положено ежедневное пособие — 100−150 рублей. Это относится к нетрудоспособным пенсионерам и инвалидам, одиноким родителям с несовершеннолетним ребенком или детьми, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Об этом говорится в постановлении правительства от 23 мая 1998 года № 484.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
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14
Как еще помогают беженцам?

Согласно статье 6 ФЗ № 4528-I «О беженцах» беженцы и их семьи также имеют право на:

  • услуги переводчика,
  • содействие в проезде и провозе багажа к месту пребывания,
  • получение направления в центр временного размещения,
  • охрану в центре временного размещения,
  • питание и пользование коммунальными услугами в месте временного содержания или центре временного размещения,
  • медицинскую помощь,
Врач
Врач
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  • содействие в направлении на профобучение или трудоустройстве.

Ранее власти Алтайского края помогли обустроиться беженцам из ЛНР и ДНР.

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