Кто имеет право на материальную помощь, и как ее получить. Разбор

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Кто еще может получить материальную помощь?

Материальную помощь предоставляют беженцам из Донбасса, отмечают «Аргументы и Факты». На каждого человека, если он пересек границу России с 18:00 18 февраля, выплачивают 10 тыс. рублей.

Деньги. unsplash.com

Получить деньги могут те, кого вывезли в РФ централизованно (специально организованными колоннами), и приехавшие самостоятельно.