Какую вакцину против COVID-19 можно использовать с прививкой от гриппа

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Что известно об одновременном введении вакцин?

По результатам исследований, в инструкцию к «Спутнику Лайт», пишет ТАСС, внесли изменения.

«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины „Спутник Лайт“, так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — написано в документе.