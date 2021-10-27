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Какую вакцину против COVID-19 можно использовать с прививкой от гриппа

Минздрав разрешил россиянам одновременно применять вакцину от гриппа и «Спутник Лайт». Ранее этот антиковидный препарат нельзя было сочетать с другими лекарствами.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
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Что известно об одновременном введении вакцин?

По результатам исследований, в инструкцию к «Спутнику Лайт», пишет ТАСС, внесли изменения.

«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины „Спутник Лайт“, так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — написано в документе.

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«Спутник Лайт» можно применять с остальными вакцинами?
Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
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По обновленной инструкции, «Спутник Лайт» сочетается только с препаратом против гриппа.

Смешивать его с другими лекарственными средствами запрещено.

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