Какую вакцину против COVID-19 можно использовать с прививкой от гриппа

1
Что известно об одновременном введении вакцин?
По результатам исследований, в инструкцию к «Спутнику Лайт», пишет ТАСС, внесли изменения.
«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины „Спутник Лайт“, так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — написано в документе.
2
«Спутник Лайт» можно применять с остальными вакцинами?
Вакцина. Коронавирус.
CC0
По обновленной инструкции, «Спутник Лайт» сочетается только с препаратом против гриппа.
Смешивать его с другими лекарственными средствами запрещено.