В России частные клиники готовы ставить прививки

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил инициативу и утвердил правила, по которым медицинские организации будут обеспечивать необходимыми для вакцинации препаратами, сообщает pharmapractice.ru.
Речь идет о вакцинах, включенных в национальный календарь профилактических прививок. В него входят препараты от столбняка, гриппа, туберкулеза, паротита, кори, дифтерии, краснухи, коклюша, паротита и полиомиелита.
Михаил Мишустин,
премьер-министр России:
У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан.
Снабжать клиники вакцинами будет государство — после подачи ими заявок в региональные органы здравоохранения.
Кстати, на прошлой неделе алтайские представители частной медицины высказались «за» вакцинацию в своих клиниках.