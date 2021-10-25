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Жизнь

В России частные клиники готовы ставить прививки

Россияне могут поставить прививки в частных клиниках, работающих по системе ОМС. Соответствующий закон вступил в силу 1 октября.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил инициативу и утвердил правила, по которым медицинские организации будут обеспечивать необходимыми для вакцинации препаратами, сообщает pharmapractice.ru.

Речь идет о вакцинах, включенных в национальный календарь профилактических прививок. В него входят препараты от столбняка, гриппа, туберкулеза, паротита, кори, дифтерии, краснухи, коклюша, паротита и полиомиелита.

Михаил Мишустин,
премьер-министр России:

У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан.

Снабжать клиники вакцинами будет государство — после подачи ими заявок в региональные органы здравоохранения.

Кстати, на прошлой неделе алтайские представители частной медицины высказались «за» вакцинацию в своих клиниках.

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