В России частные клиники готовы ставить прививки

Россияне могут поставить прививки в частных клиниках, работающих по системе ОМС. Соответствующий закон вступил в силу 1 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил инициативу и утвердил правила, по которым медицинские организации будут обеспечивать необходимыми для вакцинации препаратами, сообщает pharmapractice.ru.

Речь идет о вакцинах, включенных в национальный календарь профилактических прививок. В него входят препараты от столбняка, гриппа, туберкулеза, паротита, кори, дифтерии, краснухи, коклюша, паротита и полиомиелита.

Михаил Мишустин,

премьер-министр России:

У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан.

Снабжать клиники вакцинами будет государство — после подачи ими заявок в региональные органы здравоохранения.

Кстати, на прошлой неделе алтайские представители частной медицины высказались «за» вакцинацию в своих клиниках.