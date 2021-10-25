Врач назвал оптимальный срок для ревакцинации против COVID-19

Высокий уровень антител от прививки держится на высоком уровне полгода, рассказал ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, шесть месяцев — оптимальный срок для ревакцинации от ковида.

Гинцбург отметил, что полгода — минимальный период, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне и обеспечивают защиту.

Врач также уточнил: «Если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается». Добавляет: при этом вред организму нанесен не будет.

Александр Гинцбург,

директор Центра имени Гамалеи: