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Здоровье

Врач назвал оптимальный срок для ревакцинации против COVID-19

Высокий уровень антител от прививки держится на высоком уровне полгода, рассказал ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, шесть месяцев — оптимальный срок для ревакцинации от ковида.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Гинцбург отметил, что полгода — минимальный период, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне и обеспечивают защиту.

Врач также уточнил: «Если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается». Добавляет: при этом вред организму нанесен не будет.

Александр Гинцбург,
директор Центра имени Гамалеи:

Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий.

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