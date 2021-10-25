Врач назвал оптимальный срок для ревакцинации против COVID-19

Гинцбург отметил, что полгода — минимальный период, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне и обеспечивают защиту.
Врач также уточнил: «Если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается». Добавляет: при этом вред организму нанесен не будет.
Александр Гинцбург,
директор Центра имени Гамалеи:
Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий.